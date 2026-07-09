Şanlı Erenköy Direnişi’nin 62’nci yıl dönümü ve direnişte şehit düşenler, 8 Ağustos Cumartesi günü Erenköy’de düzenlenecek törenle anılacak.
Törene katılmak isteyen vatandaşlar için çeşitli bölgelerden otobüslerle ücretsiz ulaşım sağlanacak.
Erenköy-Karpaz Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada, Karpaz bölgesinden başvuru yapacak vatandaşların, 0542 854 69 68 numaralı telefondan Pınar Selengin’e ulaşılabileceği belirtildi.
Törene katılım için 17 Temmuz Cuma günü saat 17.00’ye başvuruda bulunulması gerektiği hatırlatıldı.