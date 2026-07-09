Sn. Tufan Erhürman, Kıbrıs sorunu ile ilgili Güney Kıbrıs’ın ısrarla AB’yi çözümün içine çekmeye çalışmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? AB’nin çözüme bir katkısı olabileceğini düşünüyor musunuz?

Sn. Nazım Çavuşoğlu, son yıllarda öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitimlere katılımın yüzde 95’lere yükseldiğini ifade ettiniz. Bunda yasal düzenlemelerin etkili olduğuna vurgu yaptınız. Ancak bizce esas sebep katılmayanlara maaşta kesinti yapılmış olmasıdır…

Sn. Erhan Arıklı, ülkemiz yollarının her geçen gün bozulduğu dikkatlerden kaçmıyor. Bu bozulan yolların tamiratı için büyük şantiyelerden destek isteseniz bozuk yolların biraz olsun düzelmesini sağlayabilirsiniz…

Sn. Ali Karavezirler, Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi Dans Grubu’nun İtalya’daki “Dancing Italy Uluslararası Sanat ve Dans Yarışması”nda elde ettikleri dereceler oldukça büyük bir gurur. Ülkemizin tanıtımına da büyük bir katkı…

Sn. Selim Özmenek, Temmuz ayı itibariyle 34 yıllık eğitimciliğinize son noktayı koyarak emekliye ayrılmışsınız. Hayırlısı olsun. Gerek öğretmen gerekse müdür olarak her çalıştığınız okulda önemli izler bırakarak eğitime önemli katkılarda bulunmuştunuz. Tekrardan hayırlısı…

Sn. Mehmet Tatar, Çetinkaya Spor Kulübü’nün gerçekleştirdiği genel kurulda başkan adayı çıkmadı. Acaba ‘Efsaneye sahip çıkılmayacak mı?’ sorusunu sormak zorundayız. İnşallah birileri sahip çıkar…