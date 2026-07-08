Ayaklı Gazete’ye Karpaz bölgesinden ulaşan bazı duyarlı bölge sakinleri Karpaz bölgesinde bulunan ve adanın en güzel sahillerinden olan Altın Kum Sahili’nin bazı doğa düşmanı kişiler tarafından kirletildiğini ifade ederek bu konudaki sitemlerini bize gönderdikleri fotoğraflarla paylaştılar.

Yaz aylarıyla birlikte bölgede sahilde piknik yapanların veya gününü sahilde geçirenlerin sayısının oldukça arttığını ancak bu kişilerin buralardan ayrılırken çevreye bıraktıkları kirliliğin çok çirkin olduğunu belirten bölge sakinleri “Yaz geldi ya yine başladık. Denizin içinde mangal yapmak, kamp yapıp pislikleri bırakmak, kırılan gölgelikleri bırakıp kaçmak. Bu yapılanlar, hangi hayvan cinsinin işidir? Gerçi hayvan da böyle yapmaz ama neyse. Ne ararsan var” diyerek isyan ettiler.

Buraların değerinin bilinmediğini dile getiren bölge sakinleri dünyanın birçok yerinde böyle yerlerin el üstünde tutularak çok iyi korunduğunu savunan bölge sakinleri ancak ülkemiz insanlarının bunun tam aksine güzelliği yok etmek için uğraştığını sözlerine eklediler…