Gazimağusa Belediyesi tarafından düzenlenen 26. Uluslararası Mağusa Kültür Sanat Festivali kapsamında sahnelenen "Devlerin Savaşı" adlı oyun, Othello Kalesi’nde kapalı gişe sahnelendi.

Başrollerini Okan Bayülgen ve Celal Kadri Kınoğlu’nun paylaştığı oyunun ardından söyleşi gerçekleştirildi.

Türkiye’nin ünlü sanatçısı Okan Bayülgen, oyununun ardından KKTC'ye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Daha önce de farklı projeler için KKTC'ye geldiğini belirten Bayülgen, Kıbrıs'ın en büyük zenginliğinin insanları olduğunu vurguladı.

"Richard" oyunu için de daha önce adaya geldiğini hatırlatan Bayülgen, büyük prodüksiyonları Kıbrıs'a getirmenin kolay olmadığını ancak Gazimağusa Belediyesi ile festival organizasyonunun katkıları sayesinde bunun mümkün olduğunu söyledi.

KKTC'yi sevdiğini dile getiren Bayülgen, ziyaretlerinin çoğunlukla iş amaçlı olduğunu ifade etti.

"OTELLERİN DIŞINA ÇIKIN"

Kıbrıs'ın yalnızca plajları veya tarihiyle değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Bayülgen, şu ifadeleri kullandı:

"Kıbrıs halkına bayılırsınız. Otellerin dışına çıkabilir, buradaki Türklerle bir araya gelebilirsek o zaman çok seviyoruz. Sadece iş için gelip birkaç gece kalıp dönmekle Kıbrıs anlaşılmaz. Plajları ya da tarihi yerleri gezmekten öte, normal bir insan olarak sokağa çıkarsanız Kıbrıs halkına zaten bayılırsınız."

Bayülgen'in rol aldığı "Devlerin Savaşı" oyunu, festival kapsamında Gazimağusa'da sanatseverlerden yoğun ilgi gördü.