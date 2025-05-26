KKTC Cimnastik Federasyonu ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen okular arası yarışmalarda ilk 2’ye giren ilkokul, ortaokul ve lise ritmik cimnastik takımlarının yanı sıra, bireysel olarak başarı elde eden cimnastikçiler, Türkiye Cimnastik Federasyonu ve Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Bolu’da düzenlenecek Türkiye Okullar arası Ritmik Cimnastik Birinciliği’nde yarışmak için Ankara üzerinden Bolu’ya gittiler.

Bolu’ya adeta çıkartma yapan, 60’ı aşkın kişinin yer aldığı cimnastik kafilesinde KKTC Cimnastik Federasyonu ve Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra, okul müdürleri, Beden Eğitimi öğretmenleri, KKTC Cimnastik Federasyonu antrenörleri, bazı veliler ve sporcular yer alıyor.

Bolu’ya ön hazırlık için 1 gün önce giden KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu ile yönetim kurulu üyeleri, Bolu’da kafilemizi karşıladılar.