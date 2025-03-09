Stadyum: Paşaköy Hasan Onalt Stadı

Hakemler: Hüseyin Eyyüpler, Özal Çağlayan, Hasan Baldan

Mesarya: Ercan, Jamiu, Muhammet (62.Dk Emrecan), Uzo, Abdullah, Çağlar (76.Dk Salahi), Tony, İbrahim Güler, Emre Nazik, Okan (68.Dk Ömer), Oğulcan

Esentepe: Ali Karal, Emek (82.Dk Ali Avcısoyu), Semih, Frank, Deniz (34.Dk Salih Karal) (90.Dk Nersin), Adeshina, Benjamin, Mehmet Ada, Mustafa Soytürk, Uğurcan, Devran

Goller: 69.Dk Adeshina (Esentepe)

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Ligde Süleyman Göktaş Sezonunda 22. Hafta maçında Mesarya SK, Esentepe KKSK’yı konuk etti.

Hasan Onalt Stadında oynanan Mesarya SK – Esentepe KKSK maçını Hüseyin Eyyüpler yönetti. Defansif anlayışla maça başlayan Esentepe, ev sahibine gol şansı vermezken, ilk devre 0 – 0 sona erdi.

İkinci devreye daha atak başlayan konuk ekipte 69. Lukman takımını öne geçiren golü kaydetti. 0 – 1

Skoru maç sonuna kadar korumayı başaran Esentepe, rakibini 1 – 0 mağlup ederek kritik bir galibiyet aldı. Mesarya ise aldığı yenilgi ile oynadığı son 4 lig maçını da kaybetmiş oldu. Esentepe, bir maç eksiğiyle puanını 23’e yükseltirken, Mesarya 28 puanda kalmaya devam etti.

(Foto: Richard BEALE)