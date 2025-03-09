Stat: İskele Cumhuriyet Stadı

Hakemler: Kerem Eran, Rüya Sakallı, Cem Öksüzoğluları

DND Gençler Birliği: Cengiz, Emir, Osman(Eren), Malik, Berk, Barın(Atay), Nurettin( Sertan), Mehmetali(Mehmet Efe), Bawa, Mikhail, Kevin.

T.H. Dumlupınar: Mahmut, Arda, Olcay(Yıldıray(Alihan), Yasin(Godwin), Orhan, Doğukan, Berk Büyükkal, Osman, Adjsesa, Berk Güçlücan, Mert.

Goller: Dk. 53 Osman, Dk. 75 Berk Güçlücan, Dk. 90+2 (Pen.) Mert (T.H Dumlupınar)

İbrahim DALOĞLU

Aksa Süper Lig Süleyman Göktaş Sezonu 22. Haftasının önemli karşılaşmasında DND Gençler Birliği ile T.H Dumlupınar İskele Cumhuriyet Stadı’nda karşılaştı. Maçın tamamında rakibine karşı çok iyi oynayan ve birçok gol pozisyonu bulan Dumlupınar sahadan 3 – 0 galip ayrılarak ligde iyice rahatladı.

Dk.3 Dumlupınar defansının bel kemiği Olcay orta çizgi yakınlarında çıktığı hava topu sonrasında dere düşerken omzunun üstüne düşmesi sonucunda omuzundan sakatlanarak ambulansla hastaneye gönderildi.

Dk.15 Hızlı gelişen Dumlupınar atağında Osman’ın pasıyla Gençler Birliği ceza sahası içinde topla buluşan Berk Güçlücan müsait pozisyonda kötü vurdu ve top kalecide kaldı.

Dk. 20 Dumlupınar atağında topla sol kanatta buluşan Berk önünü boşaltarak şutunu attı ancak top üst direğe vurarak oyuna döndü.

Dk.31 Dumlupınar atağında Adjesa’nın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Berk Güçlücan çaprazdan plase vuruşunda top direğin dibinden auta gitti.

Dk. 45 + 4 Dumlupınar atağında ceza sahası içinde boş pozisyonda topla buluşan Adjesa’njn vuruşunda top kaleci Cengiz’de kaldı.

İlk devre 0 -0 tamamlandı.

İkinci devreye yine iyi başlayan konuk Dumlupınar oldu.

Dk. 50 Organize gelişen Dumlupınar atağında Gençler Birliği ceza alanı içinde topla buluşan Mert’in vuruşunda kaleci Cengiz topu çizgiden çıkardı.

Dk.53 Dumlupınar’ın kazandığı korner atışında defanstan dönen topla buluşan Osman güzel bir vuruşla topu köşeden ağlara gönderdi. 0-1

Dk.62 Dumlupınar atağında orta alanda topla buluşan Osman’ın pasıyla topla buluşan Adjesa sert ve düzgün vurdu ancak kaleci Cengiz topu kornere çeldi.

Dk. 75 Hızlı gelişen Dumlupınar atağında Adjesa’nın pasıyla sol kanatta topla buluşan Berk Güçlücan karşısındaki rakibinden kurtularak sol ayağıyla şutunda top ağlarla buluştu. 0-2

Dk.90+2 Alihan’ın pasıyla Gençler Birliği ceza sahasında topla buluşan Berk defansın müdahalesi sonucunda yerde kaldı hakem penaltıyı verdi. Penaltıyı kullanan Mert topu ağlarla buluşturarak skoru 0-3 yaptı ve maç bu skorla bitti.

Bu sonuçla Dumlupınar puanını 29 yaparak 8. Sıraya yükselirken, Gençler Birliği 14 puanla 15. sırada kaldı.