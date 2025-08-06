Süper Lig ekibi Esentepe Spor Kulübü, 2025-2026 sezonu öncesindeki ilk dayanışma gecesini, yoğun bir katılımla 5 Ağustos akşamı Tuncay’ın Yeri Restaurant’ta gerçekleştirdi.

Kulüp yönetimi, camiayı bir araya getiren bu anlamlı gecede hem maddi hem de manevi destek sunan Esentepe sevdalılarına ve dışarıdan gelen misafirlere teşekkür etti.

Etkinlik boyunca birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları verilirken, kulübün yeni sezon hedefleri de katılımcılarla paylaşıldı. Yönetim kurulu, bu tür organizasyonlarla Esentepe ruhunu daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini vurguladı.