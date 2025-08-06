BTM İkinci Ligde 3. Grubu namağlup bitiren ve Pazar günü saat 17:15’te Dika Stadında Korkuteli ile yarı final maçı oynayacak olan Dika Spor Kulübü’nde, Hüseyin Osmanoğlu ve Samet Dilekkaya eş başkanlığındaki yönetim kurulu dayanışma gecesi düzenledi.

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi tarafından yeni tamamlanan Dika Spor Kulübü lokâlinde gerçekleştirilen dayanışma gecesine Tarım Bakanı Hüseyin Çavuş, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi başkanı Ali Karavezirler, bazı milletvekilleri ve kalabalık bir davetli topluluğu katıldı.

Hüseyin Osmanoğlu’nun konuşmasıyla başlayan gecede şampiyonluk için kenetlenen Dikalılar, sanatçı Didem Gerçek’in muhteşem sesiyle geç saatlere kadar eğlendiler.