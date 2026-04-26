Stad: Esentepe Erdal Barut Stadı

Hakemler: Ali Özer, Halil Erdem Canaloğlu, Yusufcan Dönder

Esentepe: Ali Karal, Nehir, Ege Can, Lukman, Salih, Semih, Mehmet Ada, Sulyman Olamikelan, Osman, Sander, Devran

Yeniboğaziçi: Emre, Ali Özay, İrfan, Ramadan, Ertan, Mehmet Enes, Fevzi, Darius, Mehmetali, Osman, Mouhammed Mouctar Njoya

Goller: 21. Dk. Mehmet Ada, 45. Dk. Ege Can (Esentepe), 69. Dk. Ramadan (Yeniboğaziçi)

Aksa Süper Ligi’nde sıkıntı yaşamak istemeyen ve play-out sınırının dışında kalmak isteyen Esentepe düşme potasında bulunan Yeniboğaziçi’ni konuk etti. Esentepe sahadan 3-1 galip ayrılarak puanını 35 yaptı ve play outtan kurtulma adına büyük bir adım attı.

Karşılaşmaya iki takım da temkinli başladı.

Aslan derbide kükredi
Aslan derbide kükredi
21. dakikada gelişen atakta Mehmet Ada topu filelere göndererek Esentepe’yi 1-0 öne geçirdi.

45. dakikada gelişen atakta Ege Can’ın vuruşunda top filelere gitti ve skor 2-0 oldu.

45+2. Dakikada gelişen atakta Ege Can kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü atarak skoru 3-0’a getirdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Esentepe’nin 3-0 üstünlüğünde tamamlandı.

69. dakikada gelişen Yeniboğaziçi atağında Ramadan’ın vuruşunda top filelere gidince skor 3-1’e geldi.

Karşılaşmanın geri kalan dakikalarında başka gol olmayınca Esentepe konuk ettiği Yeniboğaziçi’ni 3-1 yenerek haftayı 3 puanla kapadı.

Bu sonuçla Esntepe puanını 35’e çıkarırken Yeniboğaziçi 19 puanla ligin son sırasında kalmaya devam etti.

(Fotoğraflar: Richard BEALE)