Stad: Esentepe Erdal Barut Stadı

Hakemler: Ali Özer, Halil Erdem Canaloğlu, Yusufcan Dönder

Esentepe: Ali Karal, Nehir, Ege Can, Lukman, Salih, Semih, Mehmet Ada, Sulyman Olamikelan, Osman, Sander, Devran

Yeniboğaziçi: Emre, Ali Özay, İrfan, Ramadan, Ertan, Mehmet Enes, Fevzi, Darius, Mehmetali, Osman, Mouhammed Mouctar Njoya

Goller: 21. Dk. Mehmet Ada, 45. Dk. Ege Can (Esentepe), 69. Dk. Ramadan (Yeniboğaziçi)

Aksa Süper Ligi’nde sıkıntı yaşamak istemeyen ve play-out sınırının dışında kalmak isteyen Esentepe düşme potasında bulunan Yeniboğaziçi’ni konuk etti. Esentepe sahadan 3-1 galip ayrılarak puanını 35 yaptı ve play outtan kurtulma adına büyük bir adım attı.

Karşılaşmaya iki takım da temkinli başladı.

21. dakikada gelişen atakta Mehmet Ada topu filelere göndererek Esentepe’yi 1-0 öne geçirdi.

45. dakikada gelişen atakta Ege Can’ın vuruşunda top filelere gitti ve skor 2-0 oldu.

45+2. Dakikada gelişen atakta Ege Can kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü atarak skoru 3-0’a getirdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Esentepe’nin 3-0 üstünlüğünde tamamlandı.

69. dakikada gelişen Yeniboğaziçi atağında Ramadan’ın vuruşunda top filelere gidince skor 3-1’e geldi.

Karşılaşmanın geri kalan dakikalarında başka gol olmayınca Esentepe konuk ettiği Yeniboğaziçi’ni 3-1 yenerek haftayı 3 puanla kapadı.

Bu sonuçla Esntepe puanını 35’e çıkarırken Yeniboğaziçi 19 puanla ligin son sırasında kalmaya devam etti.

(Fotoğraflar: Richard BEALE)