Türkiye’nin önemli Teknik Direktörlerinden Ersun Yanal, Doğan Türk Birliği tesislerin ziyaret etti. Ersun Yanal, yakın arkadaşı teknik direktör Mehmet Bolkan ile birlikte futbolumuzun en önemli tesisi olarak dikkat çeken Doğan Türk Birliği tesislerini ziyarette başkan Bayar Piskobulu ve yöneticilerden bilgiler aldı. Tesislerle ilgili düşüncelerini de belirten Ersun Yanal, tesislerde eğitim alan minik futbolculara imza da dağıttı.