Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Spor Komitesi, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti. CTP Spor Komitesi adına konuşan başkan Sami Özuslu, “CTP Spor Komitesi olarak KTFF’yi dinlemeye ve partimizin spor politikalarını güncellemek ve yol haritasını belirlemek için sizlerle görüşmeye geldik.”dedi.

ÖZUSLU: “KTFF’NİN BİZLERİ YÖNLENDİRMESİNE İHTİYACIMIZ VAR”

Partinin hükümet programında komitenin çalışmalarının muhakkak yer alacağının altını çizen Özuslu, “İlk ziyaretimizi KTFF’ye yaptık. Bu konuda deneyimli isimlerden oluşan KTFF’nin bizleri bilgilendirmesine ve yönlendirmesine ihtiyacımız vardır.” dedi. En geniş kitleye hizmet veren federasyonun çalışmalarını yakından takip ettiklerini ifade eden Özuslu, “Ben şahsen sık sık meclis gündeminde sporu konu ederek sorunları gündemde tutmaya çalışıyorum. Bu ziyaretlerden elde ettiğimiz sorunları da gündemde tutacağız.” diye konuştu.

SERTOĞLU: “ÖZDENEFE, İNCİRLİ VE ÖZUSLU’NUN ETKİNLİKLERİMİZE KATILMASI BİZİ MUTLU EDİYOR”

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu ziyaretten memnuniyet duyduklarını ifade ederek, özellikle Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı, CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, Sıla Usar İncirli ve Sami Özuslu’nun futbolun tüm kategorilerine değer vermesi ve etkinliklerine katılmasından dolayı mutlu olduklarını kaydetti.

“SPORDA BARIŞI YAPAMAYANLAR, SİYASETTE ASLA BARIŞ YAPAMAZ”

Başkan Sertoğlu, CTP’nin spor komitesi kurmasının çok yerinde bir karar olduğunu ifade ederek, “Ülkemizde her açıdan spora büyük önem verilmelidir. Sporda barışı yapamayanlar, asla ve asla siyasette barış yapamaz. Maalesef elini masaya vurarak spora öncelik veren bir siyasi liderliğimiz hiçbir zaman olmadı.” dedi.

“TESİS OLARAK KULÜPLERİMİZ FAKİR BIRAKILDI”

Spor alanında gençlerin yalnız bırakıldığını ve bu konuda uğraşılan haksızlıkların her alanda hukuki mücadelesinin verilmesi gerektiğinin altını çizen Sertoğlu, “Şu anda tesis açısından spor kulüplerimiz fakir bırakıldı. Hem spor alanı hem de gelir getirici tesis açısından hükümetler daha yoğun bir şekilde kulüplerimizin yanında yer almalıdır. Biz siyasete uzak, spora yakın insanlarız. Kişi olarak da şahsım adına en ufak bir talebim olmadı olmaz da. Aksi takdirde bu denli dik duramazdık.” dedi.

“SPOR FONUNDAKİ PARA SPORDA KULLANILMALIDIR”

Futbola her türlü katkıyı koymaya devam edeceklerinin altını çizen Sertoğlu, “Spor fonunda biriken para tamamen sporda kullanılmalıdır. Fon gelirleri daha güçlü bir şekilde hem futbol hem de diğer spor branşlarına yayılmalıdır. Sporla ilgili ciddi gailemiz vardır ancak sizlerde de bu çabayı görmek bizleri son derece memnun etmiştir.” diye konuştu.