Ermenistan'ın başkenti Erivan'da önceki akşam düzenlenen özde Ermeni Soykırımı anma programı meşaleli yürüyüş sırasında provokatörler Türk bayrağı yaktı.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Erivan'da Ermeni Devrimci Federasyonu Daşnaktsutyun (ARF-D) tarafından düzenlenen meşaleli yürüyüşte Türk bayrağının ateşe verilmesini kınadı ve bu eylemi, "açıkça provokatif ve gerilimi artırıcı bir davranış" olarak değerlendirdi.

'SORUMSUZ VE KABUL EDİLEMEZ'

Ermenistan Başbakanlık Sözcüsü Nazeli Bağdasaryan da Armenpress'e yaptığı açıklamada, Paşinyan'ın bu tür eylemleri "sorumsuz ve kabul edilemez" bulduğunu belirterek, uluslararası alanda tanınan bir devletin, özellikle de komşu bir ülkenin bayrağının yakılmasının başka şekilde değerlendirilemeyeceğini ifade etti.

AZERBAYCAN'DAN KINAMA

Bununla birlikte Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı da olaya dair bir kınama açıklama yayımladı. Açıklamada Ermenistan hükümetinin etnik temelde kök salmış nefretin göstergesi olarak değerlendirilen bu tür eylemlerin önüne zamanında geçmesi ve gerekli güvenlik önlemlerini alması gerektiği kaydedildi.