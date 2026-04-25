Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, son olarak Senih Çavuşoğlu'nun Türkiye'ye girememesi sonrasında gerekli girişimleri başlattığını duyurarak, bu konudaki belirsizliklerin ve sorunların giderilmesi için girişimlerinin devam edeceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Erhürman, Senih Çavuşoğlu'nun Türkiye’ye girememesinin ardından kendisiyle konuştuğunu, ardından ise gerekli girişimleri başlattığını açıkladı.

Erhürman açıklamasında şunları kaydetti:

“Hep söylediğim gibi, Türkiye Cumhuriyeti ile Kıbrıslı Türkler arasındaki ilişkiler son derece özel ve önemlidir. Türkiye'ye giriş yasağı uygulaması ile karşılaşmış yurttaşlarımızın çoğu yükseköğrenimini Türkiye'de tamamlamış, orada dostlukları, anıları olan insanlardır.

Bu yurttaşlarımızın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yöneticileri olarak bizden, tabi oldukları işlemler ve bunların gerekçeleri ile ilgili bilgi alma, bu gerekçelerle ilgili hatalar, yanlışlıklar varsa bunların düzeltilmesini isteme hakları vardır.

Sevgili Senih Çavuşoğlu'nun yaşadığı sıkıntı dolayısıyla üzgünüm. Ama Cumhurbaşkanı olarak görevimin üzülmekle yetinmemek olduğunun da bilincindeyim.

Göreve geldiğim günden beri, Türkiye Cumhuriyeti'nin bu konuda yetkili makamlarıyla yaptığım tüm görüşmelerde konuyu gündeme getirmiş olduğum kamuoyunun bilgisindedir. Buna gerçekleştirdiğim son görüşme de dahildir. Bu konudaki belirsizliklerin ve sorunların giderilmesi için girişimlerimiz devam edecektir.”