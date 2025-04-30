Kılıf & Kılıf Erkekler Ligi’nde işler kızışmaya başladı. Son şampiyon Caesar Larnaka Gençler Birliği’nin dün akşam Çetinkaya’ya kaybetmesi ile de lige heyecan geldi. Çetinkaya deplasmanda Caesar Larnaka Gençler Birliği’ni 74-71 yenerek hem ilk galibiyetini aldı hem de lige heyecan getirdi. Son şampiyon Casaer Larnaka Gençler Birliği oynadığı 7 maçta 5 yenilgi alarak play-off şansını zora soktu. Base maç fazlasıyla lider Ligde 8.hafta sonunda Base Basketbol 14 puanla ilk sırada yer alıyor. Ligin yenilgisiz takımı Akdeniz Spor Birliği 7 maçta 7 galibiyetle ikinci durumda. Soyer Aksu 11 puanla üçüncü sırada bulunurkeni, 2 maçı eksik olan Gönyeli KoopBank da 10 puanla dördüncü sırada. Caesar Larnaka Gençler Birliği 7 maçta 2 galibiyet 5 yenilgi ile 9 puanla beşinci sıraya inerek play-off şansını zora soktu. Girne Ertuğrul Apakan açılıyor Ligde oynadığı yedi maçı da kazanarak yenilgisiz durumda olan Akdeniz Spor Birliği 2 Mayıs akşamı aylardır kapalı olan Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda Cortado Adaspor’u konuk edceek. Akdeniz Spor Birliği – Cortado Adaspor’u saat 20.30’da konuk edecek.

Kılıf & Kılıf Erkekler Ligi

TAKIMLAR O G M AS YS P

1. BASE BASKETBOL 8 7 1 533 505 15

2.ASB 7 7 - 483 359 14

3. SOYER AKSU 8 3 5 460 517 11

4.GÖNYELİ KOOPBANK 6 4 2 425 357 10

5.CL G.BRİLİĞİ 7 2 5 435 440 9

6.ÇETİNKAYA 7 1 6 413 483 8

7.C.ADASPOR 7 1 6 404 539 8