Yer: İskele Spor Salonu

Hakemler: Tugay Yazgan, Kaan Yatman, Şerife Tıbık

CL G. Birliği: Chi (23), Walker (11), Hasan Kasap (11), Can (4), Ovey (15), Hasan Develi, Joshua (4), Diyar (3)

Çetinkaya: Malik (13), Sarp, Burak (4), Ray Allen (17), Joel (21), Elıhe (6), Kaan (11)

İlk periyot: 20-14

İlk yarı: 39-31

Üçüncü periyot: 53-46

Normal süre: 63-63

Kılıf & Kılıf Erkekler Ligi maçında Çetinkaya uzatmaya giden maçta Caesar Larnaka Gençler Birliğini 74-71 yenerek ligdeki ilk galibiyetini aldı. Maçın ilk yatışında ev sahibi Gençler Birliği üstün oynayarak devreyi 39-31 önde bitirdi. İkinci yarıda farkı kapatan Çetinkaya oyunun son anlarında öne geçse de normal süre 63-63 berabere tamamlandı. Uzatmada daha iyi oynayan Çetinkaya maçı 74-71 kazanarak ilk galibiyetini aldı. Sarı kırmızılılarda Joel 21 sayı, 12 ribaund ile hem double double yaptı hem de 22 verimlilikle maçın adamı oldu.