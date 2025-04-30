Yer: İskele Spor Salonu
Hakemler: Tugay Yazgan, Kaan Yatman, Şerife Tıbık
CL G. Birliği: Chi (23), Walker (11), Hasan Kasap (11), Can (4), Ovey (15), Hasan Develi, Joshua (4), Diyar (3)
Çetinkaya: Malik (13), Sarp, Burak (4), Ray Allen (17), Joel (21), Elıhe (6), Kaan (11)
İlk periyot: 20-14
İlk yarı: 39-31
Üçüncü periyot: 53-46
Normal süre: 63-63
Kılıf & Kılıf Erkekler Ligi maçında Çetinkaya uzatmaya giden maçta Caesar Larnaka Gençler Birliğini 74-71 yenerek ligdeki ilk galibiyetini aldı. Maçın ilk yatışında ev sahibi Gençler Birliği üstün oynayarak devreyi 39-31 önde bitirdi. İkinci yarıda farkı kapatan Çetinkaya oyunun son anlarında öne geçse de normal süre 63-63 berabere tamamlandı. Uzatmada daha iyi oynayan Çetinkaya maçı 74-71 kazanarak ilk galibiyetini aldı. Sarı kırmızılılarda Joel 21 sayı, 12 ribaund ile hem double double yaptı hem de 22 verimlilikle maçın adamı oldu.