Kıbrıs Türk Triatlon Federasyonu tarafından 29 Mart 2026 Pazar günü Lefkoşa çevre yolunda gerçekleştirilen olimpik duatlon yarışması, rüzgârlı havaya rağmen büyük bir mücadeleye sahne oldu.

Erkekler yaş kategorileri genel klasmanında Ares Spor Kulübü sporcusu Enis Alçıcı, 1 saat 57 dakika 40 saniyelik derecesiyle birinciliği elde etti. Aspava Spor Kulübü’nden Mustafa Çağlar 2 saat 7 dakika 30 saniyelik süresiyle ikinci olurken, Velospeed Spor Derneği’nden Hasan Çıplak 2 saat 9 dakika 41 saniye ile üçüncü sırada yer aldı.

Kadınlar genel klasmanında ise Tüfekçi Spor Kulübü sporcusu Alexandra Mehltretter, 2 saat 36 dakika 49 saniyelik derecesiyle birinciliğe ulaştı.

Takım bayrak kategorisinde Rs Servis Team (Eser/Salih) 1 saat 50 dakika 51 saniye ile birinci olurken, Garaduman (Ömer/Raif) 2 saat 29 dakika 28 saniye ile ikinci, Endurance Divas (Jessica/Anastasia) ise 2 saat 54 dakika 2 saniyelik derecesiyle üçüncü oldu.

Yarışmada dereceye giren sporculara ödülleri Murat Çiftçi ve Hüseyin Arhan tarafından takdim edildi.

Organizasyonda görev alan hakemlere, Lefkoşa Polis Teşkilatı’na, sporculara, sporcu ailelerine ve emeği geçen tüm ekibe teşekkür edildi.

Öte yandan federasyon yetkilileri, 26 Nisan’da gerçekleştirilecek 14. Uluslararası Kıbrıs Nisan Şakası Orta Mesafe Triatlon yarışmasının kayıtlarının devam ettiğini belirterek, katılım için başvuruların web sitesi üzerinden yapılabileceğini duyurdu.