Yakın Doğu İlkokulu’nun erkek badminton takımı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen “Küçükler Badminton Müsabakaları”nda sergilediği performansla namağlup KKTC şampiyonu oldu. Turnuva boyunca rakiplerine karşı etkili bir oyun ortaya koyan ekip, disiplinli ve kararlı mücadelesiyle dikkat çekti.

Hüseyin Ali Özdengiz, Emre Eminsoy, Can Günsel, Aren Akkagün ve Hasan Borankan’dan oluşan Yakın Doğu İlkokulu Erkek Badminton Takımı, şampiyonluğa uzanarak önemli bir başarıya imza attı. Takımı şampiyonaya, Yakın Doğu İlkokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Vildan Dalyan hazırladı.

Erkekler kategorisinde dereceye giren okullar sıralamasında Yakın Doğu İlkokulu birinci olurken, Şehit Yalçın İlkokulu ikinci, Necati Taşkın İlkokulu ise üçüncü sırada yer aldı.

Fatma Coşar: “Öğrencilerimizin akademik ve sportif alanlarda gösterdiği bu istikrarlı başarı bizlere büyük bir gurur yaşatıyor.”

Yakın Doğu İlkokulu’nun kısa süre önce basketbol ve cimnastik branşlarında da KKTC şampiyonu olduğunu hatırlatan Yakın Doğu İlkokulu Müdürü Fatma Coşar, Badminton’da da aynı başarıya ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Okul olarak yalnızca akademik alanda değil, spor ve sosyal etkinliklerde de öğrencilerin çok yönlü gelişimini önemsediklerini vurgulayan Coşar, “Öğrencilerimizin akademik ve sportif alanlarda gösterdiği bu istikrarlı başarı bizlere büyük bir gurur yaşatıyor” dedi.

Bu başarılarda öğretmenlerin özverili çalışmaları ile velilerin desteğinin büyük payı olduğunu ifade eden Fatma Coşar, öğrencilere hitaben; “Sizler azminiz ve kararlılığınızla her alanda başarılı olabileceğinizi gösteriyorsunuz. Bu başarıların artarak devam edeceğine yürekten inanıyorum” ifadelerini kullandı.