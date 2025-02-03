Eziç Restoranları ve Arkın Palm Beach Hotel'in sponsorluklarını yaptığı ve 30 Ocak-2 Şubat 2025 tarihlerinde Arkın Palm Beach Hotel'de gerçekleşen 2. Selin Karakaya Anı Satranç Turnuvası sona erdi.

Bu turnuvada Gümüş At Satranç Derneği oyuncularından Erkan Kemal Çeliker 7 maçta 6.5 puan toplayarak C Kategorisinin şampiyonu oldu.

Gümüş At Satranç Derneği'nin eğitmenlerinden Ulusal Usta Cengiz Hasman da 5 maçta 4.5 puan alarak Veteranlar Kategorisini kazandı.

Bu anlamlı ve kaliteli turnuvaya katılan diğer satrançcılar da turnuvayı şu şekilde bitirdiler:

C Kategorisinde yarışan Aren Cemal Berkin de 7 maçta 3.5 puan alarak 31 oyuncu arasında 15. olmayı başardı.

B Kategorisinde mücadele eden Akasya Eskiköy de 52 oyuncu arasında 4 puan alarak 21. sırada tamamlamayı başardı.

B Kategorisinde oynayan Amir Ali Amantaev de 3 puan alarak 35. sırada kendisine yer buldu.

A Kategorisinde oynayan Hüseyin Serbülent de 7 maçta 2.5 puan alarak 34 oyuncu içerisinde 26. sırada tamamladı.