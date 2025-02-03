CMC Golf Kulübü Yeşilyurt sahasında 2 Şubat Pazar günü, Kulüp Ana Sponsoru Creditwest Bank Sponsorluğunda gerçekleşen sezonun ilk aylık kulüp yarışması January Monthly Medal Golf Turnuvasını Net 72’lik skor ile John Alexander Murray kazandı. Turnuvada Gülay Garabli Net 72 ile ( back nine score ) ikinciliği elde ederken, 73 Net ile Hasan Öztoprak turnuvanın üçüncüsü oldu. Sezon sonu oynanacak olan ve sezonun en önemli turnuvalarından biri olarak kabul edilen 2 günlük Masters Turnuvasına katılacak olan 12 oyuncunun belirlendiği ve sezon içindeki bu formattaki 12 turnuvanın en iyi 7 skorunun alındığı Best of Seven Serisi turnuvalar Stroke Play formatında, Course Handicapın % 95’i baz alınarak 18 çukur olarak oynanıyor.

Turnuva sonrası kazananların kupa ve ödülleri CMC Golf Kulübü Kaptanı Bob Hodge tarafından takdim edildi.

CMC’de 9 Şubat Pazar günü Texas Scramble Pairs Golf Turnuvası gerçekleşecek