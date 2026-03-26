Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı, federasyon yönetim kurulu üyeleri ve milli atlet Buse Savaşkan’ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Erhürman kabulde yaptığı konuşmada, Atletizm Federasyonu Başkanı ve beraberindeki heyeti görmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı da yürütülen faaliyetler hakkında Cumhurbaşkanı Erhürman’a bilgi verdi.

Milli atlet Buse Savaşkan ise, yarışmalara hazırlık süreci ve yaptığı çalışmalarla ilgili bilgi verdi.