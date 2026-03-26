Uluslararası alanda Latin danslarıyla adından söz ettiren Elis Sermaye, 2026 yarışma sezonunu Selanik’te açıyor.

Başarılı dansçı, son olarak Aralık 2025’te Cancún’da düzenlenen Euroson Latino World Salsa Championship kapsamında sahne almıştı. Yeni sezon öncesinde Ocak, Şubat ve Mart aylarını yoğun antrenman programı, kondisyon yüklemesi ve yeni koreografi çalışmalarıyla geçiren Sermaye, hazırlık sürecini verimli bir şekilde tamamladı.

Mart ayında Yunanistan ve Türkiye’de düzenlenen iki önemli organizasyona maddi nedenler ve eğitim süreci nedeniyle katılamayan sporcu, buna rağmen sezon planlamasını aksatmadan sürdürdü. Mart ayında yaşadığı sakatlık sonrası yaklaşık iki hafta fizik tedavi gören Elis Sermaye’nin, kısa sürede toparlanarak yeniden parkelere dönmesi dikkat çekti.

Genç sporcu, 2 Nisan’da Selanik’te düzenlenecek Thessaloniki Dance Festival’de derece hedefiyle sahne alacak. 2026 yılı içerisinde Yunanistan, İtalya, Türkiye, Polonya, ABD ve Meksika’da toplam 8 önemli uluslararası yarışmaya katılması planlanan Sermaye, yoğun temposuna rağmen eğitim hayatını ve okul sporlarını da sürdürüyor.