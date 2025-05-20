Erenköy Lisesi Okul Aile Birliği geçen hafta Erenköy Lisesi yanında 29 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan otobüs kazasının olduğu yerde eylem yaptı.

“Yaşam temel haktır, susmayacağız” sloganı ile yapılan eyleme, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) yetkilileri ile vatandaşlar da katılarak destek verdi.

CTP İskele Milletvekili Biray Hamzaogulları’nın da katılarak destek verdiği eylemde, “Kaza değil, ihmal”, “Can güvenliği haktır”, “Güvenli taşıma hakkımızdır” gibi yazılı pankartlar taşındı.

Eylemde ilk konuşmayı yapan Erenköy Lisesi öğrencisi Kübra Durmuş, okullarda güvenli ulaşımın sağlanmasının bir lütuf değil hak olduğunu belirterek, kazanın denetimsizlikten meydana geldiğini söyledi. Durmuş, Milli Eğitim Bakanlığı’nı okul taşımacılığında Avrupa standartlarında çalışma yapmaya davet etti.

Okul öğretmenlerinden Ayşe Nurçin de , öğrenci taşımacılığında yaşanan sorunlara değinerek, çocukların can güvenliği için denetimin önemine dikkat çekti.

Okul Aile Birliği Başkanı Göksal Hacihasanoğlu da, okul taşımacılığında yaşanan sorunların takipçisi olacağını söyleyerek, eğitimdeki güvenli taşımacılığın tüm okulların sorunu olduğunu iddia etti.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem de kazanın denetimsizlik ve ihmaller sonucunda gerçekleştiğini söyledi.

KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel ise okul taşımacılığındaki sorunların yıllardır var olduğunu belirterek, söz konusu sorunların düzelmesi için mücadele verdiklerini söyledi.

Eyleme katılan veliler de çocuklarının kazadan dolayı psikolojik desteğe ihtiyacı olduğunu belirterek, güvenli taşımacılık için yetkileri göreve davet ettiler.