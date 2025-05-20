Kıbrıs Kadın Öyküleri Derneği (KÖDER) tarafından Gönyeli-Alayköy Belediyesi sponsorluğunda çekilen Ayten Benli Belgeseli, 26 Mayıs Pazartesi akşamı saat 19.00’da Alayköy SAM Konferans Salonu’nda izleyiciyle buluşacak.

KÖDER’den yapılan açıklamada, belgeselin, derneğin, “Hayatımıza Değer Katan Kadınlarımız” adıyla çektiği 28’inci yapım olduğu belirtildi.

Kuzey Kıbrıs ve yurtdışında kırdığı rekorlarla Kıbrıs Türk kadınının adını birçok spor organizasyonunda duyuran milli master atlet Ayten Benli’nin hayatıyla ilgili belgeselde, Benli’nin ailesi, sporcu arkadaşları ve yakın arkadaşları ile röportajların yer aldığı kaydedilen açıklamada, belgeselde, Benli’nin master atletizm kategorisinde Türkiye, Balkan, Avrupa ve Dünya şampiyonalarında rekorlar da dahil başarı hikayesinden kesitlerin olacağı ifade edildi.