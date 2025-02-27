Lefkoşa’nın kuzeyi ile güneyinin bir telle ayrıldığı Yiğitler Burcu Parkı’nda, önceki gece devriye halinde bulunan polis ekibi tarafından şüpheli hareketleri görülen 31 yaşındaki Kayacan Kayış’ın tasarrufunda bulunan sırt çantasında arama yapıldı. Söz konusu şahıs, çantasında bulunan eşyalar ile kalacak yeri ve ne amaçla orada bulunduğu hususunda izahat verememesi üzerine suçüstü tutuklandı.

“Evsiz’ olduğu anlaşılan ‘turist Kayacan Kayış mahkemede konuştu, “Erdoğan’dan rahatsız olduğum için geldim, bir şey konuşunca hemen tutuklatıyor” dedi.

“Derberderlik” suçlamasıyla tutuklanan 31 yaşındaki Kayacan Kayış dün sabah mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis memuru, 25 Şubat 2025 tarihinde saat 22.50 raddelerinde Lefkoşa’da, Yiğitler Burcu parkı yanındaki araç park yeri içerisinde tel örgülerin yanında Lefkoşa’da sakin Kayacan Kayış’ın şüpheli hareketleri sonucunda bir polis ekibi tarafından yapılan üst aramasında tasarrufunda bulundurduğu siyah renk sırt çantası içerisinde “ 3 çift kullanılmamış Bayel marka işçi eldiveni, 1 adet yan keski, 1 adet pense, 100 adet yara bandı, 2 adet rulo plaster sargı kiti, 3 adet tırnak makası, 1 adet cımbız ve 1 adet micro marka keçeli kırmızı kalem “ tespit edildiğini söyledi.

Polis, izahat istendiğinde zanlının kalacak yeri ve ne amaçla orada bulunduğu hususunda izahat verememesi üzerine suçüstü hali gereği tutukladığını açıkladı. Polis memuru, zanlının camilerde yattığını, bir süre otelde kaldığını ancak adres veremediğini dile getirdi.

Polis, zanlının 24 Şubat tarihinde ülkeye turist vizesiyle giriş yaptığını, ne amaçla KKTC’ye geldiğini araştıracaklarını, ihraç işlemleri başlatacaklarını söyleyerek, 2 gün süre istedi.

Mahkemede söz alan zanlı ise, “Gemiye bindim geldim, elektrikçiyim, amacım bir süre gezmek ve iş bulursam kalıp çalışmaktı. Yanımdaki aletler iş ekipmanlarımdı. Amacın güneye kaçmak değildi. Erdoğan’dan rahatsız oluyorum. Bir şey konuşunca hemen tutuklatıyor. Yeni bir hayat kurmak için buraya geldim” dedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.