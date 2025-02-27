Girne'de önceki akşam geç saatlerde kaza yapan sürücü Ali Özkan’ın 241 miligram alkollü olduğu tespit edildi.

Maddi hasarlı kaza ile ilgili polis ileri soruşturmasında zanlı Özkan’ın ülkede 29 Temmuz 2023 tarihinden bu yana kaçak olduğu tespit edildi.

‘İkamet izinsiz’, ‘Sürüş ehliyetsiz alkollü kaza yapmaktan’ tutuklanan zanlı dün Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

BU NE CESARET?

Girne Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şubesinde görevli polis memuru, zanlının önceki gece tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının yapılan muhaceret kontrolünde ülkede 2023 yılından bu yana kaçak olduğunu tespit ettiklerini kaydetti.

Zanlının işsiz olduğu öğrenilirken 241 miligram alkol tesiri altında, sürüş ehliyetsiz araç kullanması “Bu ne cesaret” sorusunu dedirtti.

Zanlı aleyhindeki soruşturmanın devam ettiğini ifade eden polis, 2 gün tutukluluk talep etti. Yargıç, soruşturmanın devam ettiğini belirterek zanlının 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.