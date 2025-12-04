Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü’nün başarılı sporcusu Asım Aras Astan, 1–7 Aralık 2025 tarihleri arasında dünyanın önde gelen tenis eğitim merkezlerinden Rafa Nadal Akademi’de düzenlenen High Performance Tennis Camp programına katılıyor.

Astan, 2024 sezonunda mücadele ettiği TEN-PRO Global Junior Tour turnuvalarında hem 2011 hem de 2012 doğumlular kategorilerinde sezonu lider tamamlayarak prestijli TEN-PRO Büyük Ödülü’nün sahibi olmuştu. Bu büyük başarının ardından genç sporcu, ödül kapsamında Nadal Akademisi’nde kamp yapma hakkı kazandı ve çalışmalarını sürdürmek üzere İspanya’nın Mallorca adasına gitti.

YOĞUN ANTRENMAN PROGRAMI VE UTR MAÇLARI

Astan, Nadal Akademisi’nin deneyimli antrenör kadrosu eşliğinde teknik, taktik ve fiziksel gelişimi hedefleyen yoğun bir performans programına başladı. Kamp boyunca ayrıca akademide düzenlenen UTR seviye maçlarında korta çıkarak uluslararası deneyimini artıracak ve sıralamada önemli bir ilerleme hedefleyecek.

TENNİS EUROPE ARENASINDA SAHNE ALACAK

Kampın ardından genç raket, yine Nadal Akademisi’nin ev sahipliğini yaptığı Tennis Europe turnuvasında mücadele edecek. Avrupa’nın yükselen yıldızlarını buluşturan bu organizasyon, Astan’ın kendini uluslararası arenada gösterme fırsatını güçlendirecek.

Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü ise konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Sporcumuz Asım Aras Astan’ın 2024 sezonu boyunca TEN-PRO turnuvalarında elde ettiği çifte kategori şampiyonlukları, genç yaşına rağmen olağanüstü bir başarıdır. Nadal Akademisi’ne katılma hakkı, bunu fazlasıyla hak ettiğinin göstergesidir. Kendisine kampta ve Tennis Europe turnuvasında başarılar diliyoruz.”