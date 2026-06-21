Kuzey Kıbrıs Karting Derneği’nin (KKKD) organize ettiği ve ana sponsorluğunu Motul North Cyprus’un üstlendiği Kuzey Kıbrıs 2026 Motul ROK Cup Karting Şampiyonası, 20 Haziran Cumartesi akşamı yapılan yarışlarla devam etti. 6 yarış olarak planlanan sezonun pazar sabahı yarışları tamamlanarak Cumartesi akşam yarışlarından oluşan ikinci devre bu organizasyonla başladı.

Cemsa Sporting Center’de, RC2 kodlu 1,550 metrelik pist şeklinde gerçekleştirilen yarışlar izleyenlere keyifli bir şölen sundu. Ana sponsor Motul North Cyprus’un yanı sıra KKTC Başbakanlık Spor Dairesi, KKTC Gençlik Dairesi, Cemsa Karting & Sporting Center, Near East Bank, Güven Sigorta, SK Karting Akademi, damalibayrak.net, Gelengül Production ve Macro Race Control Team’in de katkılarıyla yapılacn yarışlar sonunda Rookie kategoride Troy Ruzicka birinci, Leon Hasan Görgüner ikinci ve Doruk Saraçoğlu üçüncü oldu. Podyumu kaçıran isim ise Yağız Onur Aksaç oldu. Mini kategoride iki yarışı da kazanan Asil Yusuf Özbahadır 40 puanla birinci olmayı başardı. İkinci Reşat Altınör olurken Halil Kamacıoğlu üçüncü oldu. En kalabalık kategori olan ve büyük çekişmeye sahne olan Junior kategoride Eren Murat Ortaç iki yarışı da kazanarak birinci olmayı başardı. İkinci Mustafa Topcu olurken Su Karalım üçüncü oldu. Master kategoride de Fahri Altınör iki yarışı da kazanmayı başardı ve günün birincisi oldu. İkinci Saner Fidan olurken Yüksel Tosun üçüncü oldu. Babalar günü olması dolayısıyla yarış sonunda yapılan ödül töreninde dereceye girenlere kupalarını babalar takdim etti.

Dereceler:

Rookie:

1.Troy Ruzicka – 35 Puan

2.Leon Hasan Görgüner – 34 Puan

3.Doruk Saraçoğlu – 28 Puan

4.Yağız Onur Aksaç – 20 Puan

Mini:

1.Asil Yusuf Özbahadır – 40 Puan

2.Reşat Altınör – 32 Puan (1:15.611)

3.Halil Kamacıoğlu (1:15.613)

Junior:

1.Eren Murat Ortaç – 40 Puan

2.Mustafa Topcu – 34 Puan

3.Su Karalım – 30 Puan

4.Ateş Karalım – 23 Puan

5.İsmail Araz – 19 Puan

6.Nehir Numan – 17 Puan (1:11.101)

7.Önder Sanver – 17 Puan (1:11.612)

8.Asrın Karakuş – 15 Puan

9.Deniz Alıcı – 13 Puan

10.Poyraz Polat – 11 Puan

11.Ares Koşar – 0 Puan

Master:

1.Fahri Altınör – 40 Puan

2.Saner Fidan – 34 Puan

3.Yüksel Tosun – 30 Puan

4.Necmettin Çakır -

5.Galip Koşar – 11 Puan