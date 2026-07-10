Antalya’da düzenlenen Yıldızlar, Gençler ve Büyükler Türkiye Cimnastik Şampiyonası’nda ilk kez mücadele eden KKTC Cimnastik Federasyonu takımları tarihi bir başarıya imza attılar.

Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki KKTC Cimnastik Federasyonu ilkleri gerçekleştirmeye devam ederken, Genç Kız Cimnastik Takımımız tarihi bir başarıya imza atarak, Türkiye Şampiyonası’nda takım halinde Türkiye üçüncüsü oldu.

KKTC Cimnastik Federasyonu elde edilen tarihi başarı sonrasında şu açıklama yapıldı:

“İşte bu! KKTC cimnastiği tarih yazmaya devam ediyor. Cimnastik ailesi olarak bugün tarif edilmesi zor bir mutluluk, büyük bir gurur ve tarifsiz bir heyecan yaşıyoruz.

Genç Kız Cimnastik Takımımız takım halinde ilk kez Türkiye üçüncüsü oldu. Elde ettiğimiz tarihi başarı, yılların emeğinin, disiplinin, inancın ve fedakârlığın eseridir. Başta sporcularımız olmak üzere, onları büyük bir özveriyle hazırlayan antrenörlerimizi, her zaman yanımızda olan ailelerimizi ve bu başarıda emeği bulunan, destek veren herkesi yürekten kutlarız.

Sizlerle gurur duyuyoruz. Bu daha başlangıçtır. Daha büyük hedeflere, daha büyük başarılara hep birlikte yürümeye devam edeceğiz.”