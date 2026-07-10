Portekiz Milli Takımı'nda teknik direktörü Roberto Martinez, 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda İspanya'ya 1-0 yenilerek elenmelerinin ardından görevinden ayrıldığını duyurmuştu. Martinez'den boşalan koltuğa Jorge Jesus oturdu.
Portekiz Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Bugün yeni bir yolculuk başlıyor. Milli takıma hoş geldiniz, Sayın Jorge Jesus." ifadesi kullanıldı.
Sözleşme süresi hakkında bilgi verilmezken, Portekiz basınına göre 71 yaşındaki çalıştırıcıyla 4 yıllık sözleşme imzalandı.
2022-2023 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran Jorge Jesus, en son Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'da görev almıştı.