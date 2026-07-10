Spor Dairesi Müdürlüğü’ne bağlı Lefkoşa Atatürk Spor Kompleksi’ndeki tesislerde hummalı çalışmalar sürüyor.

Spor Dairesi Müdürlüğü görevine getirilen Ersan Karataş, devlete ait tüm bölgelerdeki tesislerde başlattığı bakım onarım ve temizlik çalışmalarını Lefkoşa Atatürk Spor Kompleksi’nde de devam ettiriyor. Kompleks içerisinde yer alan Atatürk Stadı, Spor Salonu ve Yüzme Havuzunda başlatılan tadilat çalışmaları tüm hızıyla ilerliyor.

İlk olarak Komplekste çevre düzenlenmesi, temizlik ve boya çalışmaları yapılırken, diğer tesislerde de bakım onarım ve eksiklikler giderilmeye çalışılıyor.

SALONUN SOYUNMA ODALARINA KLİMA TAKILDI

Lefkoşa Atatürk Spor Kompleksi içerisinde yer alan Spor Salonu’nun eksikliklerini gidermek ve bakım onarımını yapmak için çalışma başlattıklarını söyleyen Spor Dairesi Müdürü Ersan Karataş, salonun soyunma odalarında klima eksikliği bulunduğunu ve soyunma odalarına dört adet yeni klima taktırdıklarını dile getirdi. Salonda bakım onarım ve temizlik çalışmalarının sürdüğünü söyleyen Karataş, eksikliklerin giderilmesi için personelin de hummalı bir çalışma içerisinde olduğunu anlattı.

YÜZME HAVUZUNDA TADİLAT SÜRÜYOR

Lefkoşa Atatürk Spor Kompleksi içerisinde yer alan kapalı yüzme havuzunda da tadilat çalışmalarının sürdüğünü aktaran Karataş, çatı bakım, boya ve tadilat çalışmalarının devam ettiği tesisin çevre düzenlenmesi, temizlik ve bakım çalışmalarının da hızla yapıldığını ifade etti.