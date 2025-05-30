Ayaklı Gazete’ye ulaşan emekli bazı vatandaşlarımız, iki gün önce emeklilik maaşlarının banka hesaplarına yatması gerekirken halen daha yatmadığını belirterek bunun nedenin ise devletin vatandaşından haberdar olmaması olduğunu belirterek sitemlerini bizlerle paylaştılar.

Emekli vatandaşlarımız kendilerinin memur emeklisi olduğunu ve yıllardır her ayın 26’sı sonrasında maaşlarının banka hesaplarına yatırıldığını ancak bu yıl Maliye Bakanlığı’nın uygulamaya koyduğu emeklilerin Maliye Bakanlığı’ndan gönderilen formu doldurarak bunu Bakanlığa götürerek yaşayıp yaşamadıklarını bildirmelerini istemeleri sonucunda mağdur olduklarını ifade ettiler.

Kendilerinin maaşlarının yatmaması sonrasında Maliye Bakanlığı’na gittikleri zaman kendilerine gönderilen formların Posta Dairesi’nin personel yetersizliği nedeniyle bazı emeklilere ulaştırılamadığının söylendiğini aktaran emeklilerimiz bu duruma isyan ettiler.

Emekli vatandaşlarımız “Bu nasıl bir devlet anlayışıdır anlamadık. Dünyada bir tık ile bir kişinin herşeyi öğrenilebilen çağda, bizim devletimiz vatandaşının durumunu bilmiyor ve onu hayata mı yoksa değil mi diye Bakanlığa kadar götürtmeye çalışıyor. 80-90 yaşında bir emekli oralara nasıl gitsin. Ya da yatalak bir emekli oraya nasıl ulaşsın. Ülkede ölen bir kişi zaten belediye veya Kaymakamlığa bildirilmez mi?” diye sorguladılar.

Devletin bu yaptığının emekliye eziyet çektirmek olduğunu söyleyerek “Emekliye reva görülen bu mu?” diyerek sözlerini tamamladılar.