İçişleri Bakanlığı, Göç Yönetimi Merkezi’nin açılışında konuşan Başbakan Ünal Üstel, Göç Yönetimi Merkezi'nin ülkenin ve halkın huzuru ve güvenliği için büyük önem taşıdığını vurguladı.

Rum tarafından KKTC’ye yönelik her alanda saldırılar, işkenceler olduğunu söyleyen Üstel, KKTC olarak bu saldırılara karşı güçlü bir şekilde mücadele verdiklerini, halkın güvenliğini sağlamaya yönelik adımlar attıklarını belirtti.

Rum yönetiminden gelebilecek saldırılara karşı sınırları kontrol altına alacaklarını ifade eden Üstel, hükümet olarak iç güvenliği sağlamak için öğrenciler başta olmak üzere ülkeye gelenleri kayıt altına aldıklarını, kontrollerin yapıldığını anlattı.

Üstel, bu çalışmalar sonucunda 7 bin kişinin sınır dışı edildiğini ifade ederek, ülke kanunlarına aykırı davrananlar olursa bu adımları atmaya devam edeceklerini kaydetti.

İçişleri Bakanlığı, Göç Yönetimi Merkezi’nin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da anlamlı ve önemli bir açılış olduğunu belirterek, Göç Yönetimi Merkezi ile mobil araçların gerekli denetimleri her yerde yapacağını, ülkede huzur ve güvenliğin güvence altına alınacağını kaydetti.

Yatırımların yanı sıra tecrübe ve bilginin de önemli olduğuna işaret eden Tatar, KKTC’yi geliştirecek işbirliklerinin önemli olduğunu belirtti.