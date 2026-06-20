İskele’de işlem yapılmaması için görev başındaki polise rüşvet teklif eden kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, sabaha karşı İskele’de Long Beach Çemberi’nde alkollü araç kullandığı belirlenen arkadaşına işlem yapılmaması için görevli polise 100 ABD doları rüşvet teklif eden Ü.Ö. (E-45) tutuklandı.

-Polise yalan bilgi verdi

Geçitkale-Tatlısu Anayolu’nda iki gün önce meydana gelen trafik kazasına ilişkin soruşturmada, polise yalan bilgi verildiğinin belirlenmesi üzerine D.İ. (E-23) ile M.S. (E-25) tutuklanırken, M.S.A.’nın (E-21) arandığı bildirildi.

-Eğlence mekanlarına yönelik denetim… İki işletme hakkında yasal işlem

Girne’de eğlence mekânlarına yönelik denetimlerde, bir işletmenin ruhsatsız şekilde alkollü içki satışı yaptığı, başka bir işletmenin ise mekân kapatma saatine uymadığı tespit edildi. Her iki işletme hakkında yasal işlem başlatıldı.

-İzinsiz kömür üretimiyle ilgili yasal işlem

Mevlevi’de ise, dün ve önceki gün, kömür üretmek amacıyla yetkili makamdan izinsiz "gamini" olarak bilinen iki kömür ocağını yakıp havaya gaz ve duman salımı yaparak çevre kirliliğine neden olduğu tespit edilen Ö.Z. (E-51) hakkında yasal işlem başlatıldı.

-Sarhoşluk ve rahatsızlık

Gazimağusa’da Deniz Piyade Caddesi’nde, 214 miligram alkollü içki tesiri altında yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdiği tespit edilen H.P.Ü. (E-46) tutuklandı.

Polisin olaylarla ilgili soruşturması sürüyor.