KKTC Atletizm Federasyonu ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde organize edilen Liseli Gençler Atletizm Eleme Yarışları tamamlandı. İki gün boyunca Atatürk Stadı’nda gerçekleşen yarışlarda lise takımları finallere yükselebilmek için yarıştı. Yarışmalar sonunda Kurtuluş Lisesi kız ve erkek takımları takım sıralamasında birinci oldu. Kızlarda Necat British College (Lefkoşa) ikinci, Namık Kemal Lisesi üçüncü ve Gazimağusa Türk Maarif Koleji dördüncü olarak kürsüde yer aldı.

Erkeklerde Bülent Ecevit Anadolu Lisesi ikinci, Namık Kemal Lisesi üçüncü ve Bekirpaşa Lisesi dördüncü olarak yarışları tamamladı.

Takım sıralamalarında ilk sekiz içerisinde yer alan okullar şöyle:

Genç Kızlar

1. Kurtuluş Lisesi - 556 Puan

2. Necat British Kolej (Lefkoşa) - 553 Puan

3. Namık Kemal Lisesi - 427 Puan

4. Gazimağusa Türk Maarif Koleji - 417 Puan

5. Bekirpaşa Lisesi - 399 Puan

6. Hala Sultan İlahiyat Koleji - 334 Puan

7. Lefke Gazi Lisesi - 314 Puan

8. Erenköy Lisesi - 270 Puan

Genç Erkekler

1. Kurtuluş Lisesi - 882 Puan

2. Bülent Ecevit Anadolu Lisesi - 803 Puan

3. Namık Kemal Lisesi - 787 Puan

4. Bekirpaşa Lisesi - 680 Puan

5. Hala Sultan İlahiyat Koleji - 669 Puan

6. Lefkoşa Türk Lisesi - 663 Puan

7. Lapta Yavuzlar Lisesi - 644 Puan

8. Yakın Doğu Koleji (Lefkoşa) - 642 Puan