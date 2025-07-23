Milli bisikletçilerimiz Ege Erülkü ve Emre Kaplan, Avrupa Pist Şampiyonası’nda mücadelelerini tamamladı.

Şampiyonada "Juniors" kategorisinde yarışan Ege Erülkü, üç farklı disiplinde ülkemizi temsil etti. Scratch, 3 km Individual Pursuit ve Omnium yarışlarında start alan genç sporcumuz, Scratch ve Omnium’da finale kalamayarak elenirken, Individual Pursuit yarışını 27. sırada tamamladı.

Bir diğer sporcumuz Emre Kaplan ise Elimination kategorisindeki formuna rağmen, milli takım teknik değerlendirmesi doğrultusunda yalnızca Madison yarışında yarıştı. İkili olarak koşulan bu disiplinde Emre Kaplan, partneriyle birlikte 14. sırada yer aldı.

Her iki sporcumuz da şampiyonada beklenen sonuçları alamasa da, önemli birer uluslararası tecrübe kazandı.

Gözler şimdi Eylül ve Ekim aylarında gerçekleşecek olan Avrupa Yol Şampiyonası ve Dünya Yol Şampiyonası’na çevrildi.

Sporcularımız, bu önemli organizasyonlara en iyi şekilde hazırlanmak üzere çalışmalarını yoğunlaştıracak.

Bugün Ege Erülkü yurda dönerken, Emre Kaplan uluslararası bir diğer yarış için Portekiz’den Yunanistan’a geçecek.