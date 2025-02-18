TFF, Fenerbahçe ve Galatasaray Kulübü'nün başkanları Ali Koç ile Dursun Özbek'i derbi öncesi Riva'da buluşmaya davet etmişti. Dursun Özbek TFF'nin bu teklifine cevap verdi. Dursun Özbek'in açıklamaları şöyle:

"Bugün benden haddini bilmeyen, giderek ahlaksızlaşan rakibimiz hakkında konuşmamı beklediğinizi tahmin ediyorum. Hepimizin içinde birikmiş çok şey var, bunun da farkındayım. Sizden önümüzdeki hafta oynanacak maça kadar sabretmenizi rica ediyorum. Sürekli bizi kışkırtarak, kardeşi kardeşe düşman etmeye çalışan bu projenin oyununa gelmeyeceğim. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı olarak toplumun ayarlarıyla oynama çalışmalarına da izin vermeyeceğim.

Dün TFF Başkanı imzalı bir yazı kulübümüze ulaştı. İstişare toplantısı tertip ediyorlar. Ali Koç'un ve kendisinin katılacağı bir toplantıdan bahsediyor. Mektup özetle Türk futbolunun marka değerine atıfta bulunup bu derbinin ne kadar önemli olduğundan bahsediyor.

Şimdi şunu sormak gerekir, şimdi mi yukarıda belirttiğiniz değerler aklınıza geldi. 8 aydan beri neredeydiniz? Arkadaşlarımla mektubun içeriğini paylaştım, mektupta iyi niyetli gözüken ifadelere rağmen söylenenlere şüpheyle yaklaştım.

Nitekim akşam saatlerinde TFF bu toplantıyı duyurdu. Daha henüz bizden bir cevap almadan toplantıyı duyurdu. O zaman endişlerimde ne kadar haklı olduğumu anladım. Asıl amaçları başkaydı. Daha henüz cevap vermemişken ve önemli maçımıza bir saat kala kulübümüzün cevabı beklenmeden bu çağrıyı takdirlerinize bırakıyorum. Amaçları reklam çalışmasıysa bunun tarafı olmayacağımın bilinmesini istiyorum.”