Girne-Alsancak Çevre Yolu’nda, polisin “dur” emrine uymayıp kontrol noktasından ayrılmaya çalışırken kasten çarptığı polis memurunu ciddi şekilde darp eden 23 yaşındaki motosiklet sürücüsü tutuklandı.

Önceki gün Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, yasal hız sınırının üzerinde süratli şekilde motosiklet kullandığını tespit ettiği motosiklet sürücüsünü durdurmak istedi.

Polisin “dur” emrine uymayıp kontrol noktasından ayrılmaya çalışan sürücü, o esnada görevli polis memuruna kasten çarptı. Polis memurunu ciddi şekilde darp ve görevinden men eden sürücü polisin cep telefonunun kırılmasına da neden oldu.

Yürütülen ileri soruşturmada bahse konu motosiklet sürücüsü 23 yaşındaki isminin baş harfleri Y.S. tespit edilerek tutuklandı ve dün mahkemeye çıkarıldı.

65 KİLOMETRE HIZ SINIRININ BULUNDUĞU YOLDA 105 KİLOMETRE HIZLA İLERLEDİ

Soruşturmayı yürüten polis, Girne Kaza Mahkemesi'nde verdiği ifadede olayın dün saat 19.00 sıralarında Alsancak Çevreyolu üzerinde meydana geldiğini anlattı.

Polisin aktardığı bilgilere göre, motosikletiyle seyreden zanlı Y.S.'nin, hız sınırının 65 kilometre olduğu yolda yaklaşık 105 kilometre hızla ilerlediği tespit edildi. Trafik polisinin "dur" ihtarına rağmen durmayan zanlı, kaçmaya çalışırken görevli polis memuru T.İ.'ye çarptı.

Mahkemede aktarılan bilgilere göre, çarpmanın etkisiyle polis memuru yaralanırken, zanlının olay sırasında görevli polisin cep telefonuna da zarar verdiği belirtildi.

Bu nedenle Y.S. hakkında "Polisi Darp" ve "Kasti Hasar" suçlamalarıyla soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Polis, olayın ardından kaçan zanlının aynı gün içerisinde kullandığı plakası bulunmayan motosikletle birlikte suçüstü yakalandığını söyledi.

Yakalanmasının ardından gözaltına alınan zanlı, yürütülen soruşturma kapsamında Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı.

İlk müdahalenin ardından taburcu edildi, sabah yeniden hastaneye kaldırıldı

Yaralanan polis memuru T.İ., olay sonrası Girne Akçiçek Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İlk kontrollerin ardından taburcu edilen polis memurunun, sabah saatlerinde şiddetlenen ağrıları nedeniyle yeniden hastaneye başvurduğu öğrenildi. Polis, T.İ. için MR çekilerek detaylı inceleme yapılacağını mahkemeye aktardı.

Soruşturmanın henüz başlangıç aşamasında olduğunu belirten polis, zanlının kullandığı motosikletin gümrük kayıtlarının inceleneceğini açıkladı.

Ayrıca Y.S.'nin Kuzey Kıbrıs'taki yasal statüsünün de araştırıldığı belirtilirken, elde edilecek bulgular doğrultusunda dosyaya yeni suçlamaların eklenebileceği kaydedildi.