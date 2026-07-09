Süper Lig ekiplerinden Yenicami, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Siyah-beyazlı ekip; Burak Eligön, Cuma İlkbahar, Celal Şehsuvaroğlu, Orhan Çokbekler ve Muhammet Nazik’i kadrosuna katarak resmi imzaları attırdı.

Burak Eligön, Celal Şehsuvaroğlu, Cuma İlkbahar ve Orhan Çokbekler bonservisli olarak transfer edilirken, Muhammet Nazik ise kiralık olarak siyah-beyazlı renklere bağlandı.

Yenicami, yaptığı 5 transferle yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirdi.