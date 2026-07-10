Lefkoşa’da meydana gelen "Derbeder Şahıs" suçundan tutuklanan isminin baş harfleri O.G. ile E.R. dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak şahadet veren polis, olguları aktardı.

Polis, 8 Temmuz 2026 tarihinde saat 11.00 sıralarında Lefkoşa’da Fuar Alanı girişinde bulunan O.G. hakkında yapılan soruşturma neticesinde, KKTC’de kalacak yeri ve maddi imkânının bulunmadığının tespit edildiğini ve zanlının derbeder şahıs olarak suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi.

Polis, Lefkoşa’da bir üniversite kampüsü içerisinde faaliyet gösteren bir market işletmecisinin, E.R.’nin marketin yanındaki kaldırım üzerinde uyuduğunu polise bildirmesi üzerine olay yerine Adli Şube ekiplerinin sevk edildiğini belirtti. Yapılan soruşturma neticesinde E.R.’nin de KKTC’de kalacak yeri ve maddi imkânının bulunmadığının tespit edildiğini, bu nedenle derbeder şahıs olarak suçüstü hali gereği tutuklandığını açıkladı.

Polis, zanlıların KKTC’de bulundukları süre içerisinde herhangi bir suça karışıp karışmadıklarının araştırılması gerektiğini belirterek, bir gün ek tutukluluk talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.