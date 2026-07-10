Kozanköy’de hafta sonu misafir olarak bulunduğu evde, hava tüfeği ile karşı evdeki kediyi vurarak telef eden isminin baş harfleri T.Ö., aleyhindeki soruşturma tamamlandı. Polis, 8 kayıp kedinin akıbetine ulaşmazken, 2 kedi yaralı bulundu. Telef olan kediye yapılan otopside saçmalar sonucu öldüğü tespit edildi.

Zanlı T.Ö., teminat talebiyle yeniden dün Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

‘Kanunsuz patlayıcı madde tasarruf, taşıma’, ‘Hava tüfeği taşıma’, ‘Hayvan öldürme’ suçlarını kabul etmeyen zanlı T.Ö.’nün evinde kendisine ve babasına ait 2 adet hava tüfeği tespit edilerek emare alındı.

Çamlıbel Polis Karakolunda görevli polis memuru, zanlının 3 Temmuz tarihinde tutuklandığını kaydetti.

Polis, olayın Kozanköy’de meydana geldiğini söyledi. Zanlının misafir olarak bulunduğu evde, karşı evin bahçesindeki kediye isabet edecek şekilde ateş ederek kedinin telef olduğunu kaydeden polis, yapılan sorgulamada zanlının karşı ev sahibi ile husumetli olduğunu ancak ateş etmediği yönünde ifade verdiğini belirtti. Polis aynı gün çevre ifadelerinde olayı gören görgü tanıklarının olduğunu ve zanlıyı kediye ateş ederken gördüklerini kaydetti. Veteriner Dairesinde yapılan otopside kedinin saçmalar sonucu öldüğünü kaydeden polis, 8 kedinin bulunamadığını 2 kedinin de yaralı bulunduğunu kaydetti. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, uygun bir teminat talebinde bulundu.

Yargıç Murat Soytaç, zanlının davaları görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışını yasaklayarak 100 bin TL nakit, KKTC vatandaşı 2 kişinin imza edeceği 600’er bin TL’lik kefalet senedi imza ederek serbest kalmasına emir verdi.

Zanlı T.Ö., ve yakınları mahkeme avlusunda sevinçlerini selfie yaparak kutlamak istedi. Mahkemede görevli Girne Adliye Şubede görevli polis çavuşu tarafından uyarılan şahısların çektiği fotoğraf, polis tarafından silindi. Teminat şartlarını yerine getiren zanlı, ileride yargılanmak üzere serbest kaldı.