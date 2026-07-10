KKTC’ye kaçak giriş yapan Suriye uyruklu K.D. dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak şahadet veren Polis Memuru Hasan Kabadayılar, olguları aktardı.

Polis, 7 Temmuz 2026 tarihinde iki yaşındaki çocuğuyla birlikte Lefkoşa Adli Şube’ye gelen zanlının, verdiği beyanda, görevli muhaceret memuruna işlem yaptırmadan KKTC’ye bilmediği bir limandan TIR dorsesi içerisinde giriş yaptığını anlattığını açıkladı.

Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlı ile oğlunun KKTC’ye herhangi bir yasal girişinin bulunmadığının tespit edildiğini belirtti. Polis, zanlının zor durumda olduğunu, oğluyla birlikte ülkesine dönmek istediğini söyleyerek yardım talep ettiğini kaydetti.

Soruşturmanın tamamlandığını belirten polis, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 7 günü aşmayan bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.