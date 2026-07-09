KKTC Havalimanı’nın ana sunucusuna virüs yazılımı yüklediği gerekçesiyle bir kişi tutuklandı.

22 Haziran’da KKTC Havalimanı’nda ana sunucudaki işletim sistemine uzaktan erişim sağlanarak, ileriki bir tarihte verileri silmek amacıyla virüs yazılımı yüklendiği tespit edildi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen isminin baş harfleri M.C. E. tutuklandı.

Verilerin kötüye kullanımı suçundan tutuklanan M.C.E. dün mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Ozam Yener mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 23 Haziran 2026 tarihinde Demirhan Polis Karakolu'na gelen Havalimanı İşletmeciliği şirketinin vermiş olduğu bilgide Havalimanı İşletmeciliği şirketine ait Havalimanı sisteminin bağlı olduğu ana sunucu içerisindeki işletim sistemine 22 Haziran 2026 tarihinde saat 23:20 raddelerinde uzaktan erişim sağlanarak söz konusu sistemin verilerini 2 Temmuz 2026 tarihinde saat 12:00'da silmesi için bir virüs yazılımı yüklendiğini, söz konusu yazılımın bilgi işlem personeli tarafından tespit edilip yazılımın durdurulduğunu ve herhangi bir veri kaybı olmadığını, ana sunucuya herhangi bir zarar verilmediğini, konuyla ilgili iş yerinden istifasını veren bilgi işlem sorumlusu zanlıdan şüphelendiklerini ve konunun polis kayıtlarında kalmasını ve araştırılmasını talep ettiğini söyledi.

Polis, Havalimanında bulunan sunucuları kuran şirketin göndermiş olduğu log kayıtlarında konu yazılımın sunucuya yüklendiği tarih ve saatlerde sunucuya hangi şirketten bağlandığının tespit edildiğini açıkladı.

Polis, söz konusu şirketten alınan log kayıtlarının incelenesi ve havalimanındaki ana sunuculara başka yazılımların atılıp atılmadığını araştırılması gerektiğini belirterek, 2 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.