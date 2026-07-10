Lefkoşa’nın Metehan bölgesinde, 15 yaşındaki M.E.B.’nin cep telefonunu gasp ettiği ve aracına tutunan çocuğun sürüklenerek yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla tutuklanan 24 yaşındaki isminin baş harfleri A.Ç., dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran Polis Çavuşu Mehmet Sevinç, olayın 5 Temmuz 2026 tarihinde saat 00.15 sıralarında meydana geldiğini, zanlının ise 6 Temmuz’da tutuklandığını söyledi.

Polis, M.E.B.’nin ifadesinde, zanlının yanına gelerek saati sorduğunu, kendisinin saate bakmak için iPhone 17 Pro Max marka cep telefonunu cebinden çıkardığı sırada, içerisinde 100 Euro bulunan telefon kılıfıyla birlikte cep telefonunun elinden alındığını öne sürdüğünü aktardı. M.E.B.’nin, zanlının olay yerinden araçla uzaklaşmaya çalıştığı sırada aracın ön kapısına tutunduğunu ve bu nedenle sürüklendiğini ifade ettiği belirtildi.

Polis, zanlının ise ifadesinde farklı bir iddia ortaya koyduğunu söyledi. Buna göre A.Ç., uyuşturucu satın almak amacıyla M.E.B. ile buluştuğunu, M.E.B.’nin uyuşturucu maddeyi hassas teraziyle tartarak kendisine verdiğini ve bunun karşılığında 100 Euro ödediğini öne sürdü. Zanlı, M.E.B.’nin daha sonra elindeki diğer 100 Euro’yu da almaya çalıştığını ve boğazına çakı dayadığını iddia ederek, bu nedenle aracıyla olay yerinden uzaklaşmaya çalıştığını söyledi.

Polis, yapılan araştırmalarda ve incelenen kamera görüntülerinde, zanlı ile M.E.B.’nin olay yerinde bir araya geldiklerinin, yaklaşık 12 dakika boyunca aracın yanında bulunduklarının ve ardından zanlının aracı hareket ettirdiğinin tespit edildiğini kaydetti.

Soruşturma kapsamında yeniden ifadesine başvurulan M.E.B.’nin çelişkili beyanlarda bulunduğunun belirlendiğini aktaran polis, olay yerinde bir adet hassas terazi bulunduğunu ve üzerinde uyuşturucu madde izi olup olmadığının tespiti için analize gönderildiğini söyledi. Ayrıca terazi ve araç üzerinde parmak izi incelemesi yapılacağı belirtildi.

Polis, zanlının aracında yapılan aramada bir adet çakı ele geçirildiğini, soruşturmanın devam ettiğini ve detaylı araştırma yapılacağını belirterek 8 gün ek tutukluluk talebinde bulundu.

Mahkeme, sunulan şahadeti değerlendirdikten sonra zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.