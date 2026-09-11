Yapay zeka teknolojilerinin eğitimdeki kullanım alanları hızla genişlerken, öğretmenlerin bu teknolojileri tanıması, doğru araçları seçebilmesi ve eğitim süreçlerine amaca uygun biçimde entegre edebilmesi de giderek önem kazanıyor. Dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi arasında yer alan Yakın Doğu Üniversitesi de yapay zeka alanındaki akademik birikimini toplumla buluşturan çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda Yakın Doğu Üniversitesi ile Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi iş birliğinde gerçekleştirilen “Yapay Zeka Okuryazarlığı” hizmet içi eğitim programı, 1-9 Eylül tarihleri arasında 947 öğretmenin katılımıyla tamamlandı.

Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde gerçekleştirilen eğitimlere, Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Dairesi Müdürlüğü, Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürlüğü ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğüne bağlı okullarda görev yapan farklı branşlardan öğretmenler katıldı.

Program kapsamında öğretmenlere; yapay zekanın temel kavramları, eğitimde kullanım alanları, farklı yapay zeka araçlarının ders süreçlerine entegrasyonu, içerik geliştirme ve ders hazırlama gibi başlıklarda teorik ve uygulamalı eğitimler verildi.

947 öğretmen yapay zeka araçlarını uygulamalı olarak deneyimledi

“Yapay Zeka Okuryazarlığı” eğitimleri; Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Hüseyin Bicen ve Prof. Dr. Sezer Kanbul, Yapay Zeka ve Bilişim Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Boran Şekeroğlu ve Doç. Dr. Ahmet İlhan ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü öğretim üyeleri Aziz Gürpınar, Halil Erdim ve Güvenç Yüksel tarafından verildi. Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Elemanlarından Hüseyin Aşkaroğlu ise meslek lisesi öğretmenlerine yönelik “Grafik Tasarım ve Yapay Zeka” eğitimi verdi.

Teorik bilgilerin uygulamalarla desteklendiği eğitimlerde öğretmenler, farklı yapay zeka araçlarını doğrudan deneyimleme fırsatı buldu. Yapay zekadan ders planlama ve hazırlama süreçlerinde nasıl yararlanılabileceği, eğitim materyallerinin nasıl geliştirilebileceği ve farklı öğretim ihtiyaçlarına yönelik içeriklerin nasıl üretilebileceği uygulamalar üzerinden ele alındı. Böylece öğretmenlerin yalnızca yapay zeka araçlarını tanımaları değil, bu araçları kendi branş ve eğitim ihtiyaçları doğrultusunda kullanabilecek pratik beceriler kazanmaları da hedeflendi.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin yapay zeka deneyimi eğitime aktarılıyor

Dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi arasında yer alan Yakın Doğu Üniversitesi, yapay zekayı eğitim, bilimsel araştırma ve teknoloji üretiminin temel bileşenlerinden biri olarak konumlandırıyor. Üniversite, Yapay Zeka ve Bilişim Fakültesi çatısı altında sürdürdüğü eğitim ve araştırma faaliyetleriyle bu alanda nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine katkı sağlarken, geliştirdiği projelerle yapay zekanın farklı disiplinlerde kullanımını da yaygınlaştırıyor.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin bu alandaki öncü uygulamalarından biri de yapay zeka tabanlı akademik eğitmeni Prof. Ai. DUX. Yapay zekanın yükseköğretimde eğitim ve akademik üretim süreçlerine entegrasyonuna yönelik yenilikçi bir örnek oluşturan Prof. Ai. DUX, üniversitenin yapay zekayı yalnızca bir teknoloji alanı olarak değil, eğitim modellerini dönüştüren bir araç olarak ele alan yaklaşımının önemli parçalarından birini oluşturuyor.

Milli Eğitim Bakanlığı ile gerçekleştirilen “Yapay Zeka Okuryazarlığı” programıyla da Yakın Doğu Üniversitesi’nin yapay zeka alanındaki akademik ve teknolojik birikimi, ilk ve ortaöğretim ile mesleki ve teknik öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerle buluşturuldu.

Yapay zeka deneyimi sınıflara taşınacak

Farklı branşlardan 947 öğretmenin katıldığı programla, yapay zeka konusunda kazanılan bilgi ve uygulama deneyiminin öğretmenler aracılığıyla sınıflara taşınması hedefleniyor. Eğitimlerde kazanılan becerilerin; ders hazırlama, özgün eğitim materyalleri geliştirme, öğretim süreçlerini çeşitlendirme ve öğrencilerin farklı öğrenme ihtiyaçlarına yönelik içerikler oluşturma gibi alanlarda öğretmenlere yeni olanaklar sunması amaçlanıyor.

Yakın Doğu Üniversitesi ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde tamamlanan program, yapay zeka teknolojilerinin eğitim sistemine bilinçli ve amaca uygun biçimde dahil edilmesine yönelik önemli bir adım olurken, öğretmenlerin aynı program kapsamında yapay zeka okuryazarlığı eğitimi almasıyla geniş ölçekli bir mesleki gelişim çalışmasına dönüştü.