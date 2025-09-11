Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu(KKTF) tarafından organize edilen DÜNYA OTO CUP kategorilerde oynanan zevkli ve çekişmeli maçlar ile KKTF kortlarında devam ediyor.
Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle;
12 YAŞ ERKEKLER - 1. Raund
Tanıl İşgüzar - Cenk May 6/1 4/6 7/6
Osman Aren Başaran - Kerem Behlül 6/1 6/60
Pars Ozan - Emre Aleks Kural 6/3 2/6 0/6
Toprak İşgüzar - Kaan Tüzünkan 0/6 6/7
Uzay Şakir - Demir Kor 6/0 6/1
Efe Abdu - Darıa Damırchı 5/7 6/3 5/7
Çınar Tüzünkan - Asil Bataryacı 3/6 4/6
16 YAŞ KIZLAR - YARI FİNAL
Beren Başaran - Almira Akşahin 4/6 3/6
Ivana Sılıch - Girne Umut Yerebakan 1/6 0/6
16 YAŞ ERKEKLER - YARI FİNAL
Ömer Anıl - Recep Yalovalı 6/3 7/5
Deniz Hüseyin Önen - Baran Başaran 4/6 6/7
SENYÖR TEK KADINLAR- 1. RAUND
Gizem Ahmetraşit - Övgü Çidar İyikal 6/0 6/0
SENYÖR TEK ERKEKLER - 2. RAUND
Erdem Akbaşoğlu - Mariano Marino 0/6 2/6
Erge Günser - Sercan Erozan 4/6 4/6
Kemal Soyer - Abdul Raqeeb Rashıd 6/2 6/2
Jean Schrotter - Uraz Şentürk 1/6 6/7
Sezgin Talşık - Andrey Polıshchuk 3/6 1/6
Orçun Kasap - Metin Poslu 6/2 6/3
İzzet Kanaga - Naim Ersoy 1/6 1/4 R.T.