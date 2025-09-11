Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu(KKTF) tarafından organize edilen DÜNYA OTO CUP kategorilerde oynanan zevkli ve çekişmeli maçlar ile KKTF kortlarında devam ediyor.

Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle;

12 YAŞ ERKEKLER - 1. Raund

Tanıl İşgüzar - Cenk May 6/1 4/6 7/6

Osman Aren Başaran - Kerem Behlül 6/1 6/60

Pars Ozan - Emre Aleks Kural 6/3 2/6 0/6

Toprak İşgüzar - Kaan Tüzünkan 0/6 6/7

Uzay Şakir - Demir Kor 6/0 6/1

Efe Abdu - Darıa Damırchı 5/7 6/3 5/7

Çınar Tüzünkan - Asil Bataryacı 3/6 4/6

16 YAŞ KIZLAR - YARI FİNAL

Beren Başaran - Almira Akşahin 4/6 3/6

Ivana Sılıch - Girne Umut Yerebakan 1/6 0/6

16 YAŞ ERKEKLER - YARI FİNAL

Ömer Anıl - Recep Yalovalı 6/3 7/5

Deniz Hüseyin Önen - Baran Başaran 4/6 6/7

SENYÖR TEK KADINLAR- 1. RAUND

Gizem Ahmetraşit - Övgü Çidar İyikal 6/0 6/0

SENYÖR TEK ERKEKLER - 2. RAUND

Erdem Akbaşoğlu - Mariano Marino 0/6 2/6

Erge Günser - Sercan Erozan 4/6 4/6

Kemal Soyer - Abdul Raqeeb Rashıd 6/2 6/2

Jean Schrotter - Uraz Şentürk 1/6 6/7

Sezgin Talşık - Andrey Polıshchuk 3/6 1/6

Orçun Kasap - Metin Poslu 6/2 6/3

İzzet Kanaga - Naim Ersoy 1/6 1/4 R.T.