Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, vizyonunu paylaştığı “Vizyon 2025-2030: Geleceğe İmza” başlıklı etkinlikte “Sözümüz söz… Birlikte çözüm, birlikte gelecek. Söz veriyorum: Yarınlarımız bugünkünden çok daha güzel olacak.” dedi.

Lefkoşa Avlu’da yer alan etkinliğe, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, CTP’li milletvekilleri, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, Toplumsal Adalet ve Mücadele Partisi (TAM Parti) Kurucu Başkanı Serdar Denktaş ile bazı eski başbakanlar, belediye başkanları, bağımsız milletvekilleri, sivil toplum örgütleri, sendika başkan ile temsilcileri ve basın mensupları katıldı.

- Erhürman: “Biz bu topraklarda hep vardık, bugün varız ve her zaman var olacağız”

Tufan Erhürman, etkinlikte yaptığı konuşmada “Ülkenin çeşitli renklerinden, farklı siyasi görüşlerinden, meslek kuruluşlarından, örgütlerinden olup da, hem burada olanlara, hem de sadece burada olmakla yetinmeyip desteklerini açıklayanlara bir kez daha huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum.” dedi.

Memleketin dört bir yanında çocukların ve gençlerin her zaman aynı sözü söylediğini kaydeden Erhürman, “Biz memleketimizi çok seviyoruz. Ama bu halde burada bir gelecek düşlememiz ve burada yaşamamız mümkün değil.” ifadelerini kullandı.

“Bu akşam bizler buraya sözümüzü söylemek, sözlerimizi birleştirmek, sözleşmek, birbirimize ve geleceğe söz vermek için geldik.” diyen Erhürman; yarınlara güvenli, huzurlu, adil, insan onuruna yaraşır, umut dolu bir miras bırakmak için sözleştiklerini kaydetti.

Birinci sözlerinin “varlığa dair” olduğunu dile getiren Erhürman, “Biz bu topraklarda hep vardık, bugün varız ve her zaman var olacağız.” dedi.

Halkın kendine güvenmesi için çok sebebi olduğunu dile getiren Erhürman, “En zor koşullarda verilmiş bir varoluş mücadelesi ve bütün sınırlara karşın kendilerini çok iyi yetiştirmiş gençlerimiz var.” dedi.

Erhürman, herkesin eşit haklara sahip olduğu ve her türlü ayrımcılığın reddedildiği bir gelecek için söz verdiklerini dile getirdi.

“Her bireyin sesini özgürce duyurduğu ve halkın sözünün siyaseti belirlediği bir yönetim için söz veriyoruz.” diye konuşan Erhürman, demokrasinin halkın iradesi olduğunu dile getirdi.

Erhürman, “Biz, bu adadaki iki eşit kurucu ortaktan biriyiz ve siyasi eşitliğimizden asla vazgeçmedik, vazgeçmeyiz.” dedi.

- “Birlikte çözüm, birlikte gelecek”

Cumhurbaşkanlığının halkın evi olacağını belirten Erhürman, hiç kimsenin dışarıda kalmayacağını dile getirdi.

Erhürman; çalışmanın ve emeğin karşılığını bulduğu, herkesin insan onuruna yaraşır bir yaşam süreceği bir ülke için gece gündüz demeden çalışacaklarına söz verdilerini kaydetti.

Tufan Erhürman, halkla birlikte yürüyeceklerini, birlikte kazanacaklarını ve bu güzel ülkeyi birlikte yöneteceklerini belirtti

“Her gün yeni sorunlar üreten, hayatlarımızdan, çocuklarımızdan çalan zamanları geride bırakarak, sorunları çöze çöze ilerlemek için hep birlikte diyoruz ki: ‘Sözümüz söz. Birlikte çözüm, birlikte gelecek’.” diyen Erhürman, bu yürüyüşün kendilerini bugünkünden çok daha güzel günlere taşıyacağına inanç belirtti.