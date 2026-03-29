Stat: Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı
Dumlupınar: Ali, Yasin, Orhan, Yannick, Osman(Kayondo), Mert Güçlücan, Berk Büyükkal, Doğukan, Olcay, Nazım, Chiristian Robert(Ali Kemal)
Cihangir: Türkkan, Sercan(Hakan), Selçuk(Bilal), Yusuf, Babacar, Uğur(Fikret), Meye, Hasan, Berkem(Yakup), Ali Öztürk(Berhan)
Goller: 54’ Mert Güçlücan (Dumlupınar), 40’ Meye (Cihangir)
AKSA Süper Lig'de 24. Hafta maçında Dumlupınar, lider Cihangir'i konuk etti.
Dr Fazıl Küçük Stadında oynanan Dumlupınar - Cihangir maçını Fehim Dayı yönetti.
Çekişmeli geçen maçın ilk devresinde 40. Dakikada Meye golü attı. 0 - 1
İkinci devrede Cihangir'in kaçırdığı pozisyon sonrasında Mert Güçlücan güzel bir gol attı. 1 - 1
1 - 1'den sonra Dumlupınar, Robert ile net pozisyonu değerlendiremedi.
Son bölümde gerginleşen maç 90+10'da 1 -1 tamamlandı.
Maç sonunda Dumlupınar futbolcusu Orhan ile Cihangir teknik direktörü Ali Oraloğlu arasında gerginlik yaşanırken, saha içerisi karıştı. Orhan maç sonunda sarı kart gördü.