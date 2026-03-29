Dijital bankacılıkta çıtayı yükselten Creditwest, yepyeni arayüzüyle kullanıcı deneyimini geleceğe taşıyor. Creditwest Bank, dijital bankacılık alanındaki yatırımlarını sürdürerek creditwestbank.com internet bankacılığı platformunu modern bir arayüz ve geliştirilmiş altyapı ile yeniledi. Kullanıcı deneyimini ön planda tutan bu yenileme ile platform, bireysel ve ticari müşterilere günlük tüm bankacılık işlemlerini artık daha hızlı, daha kolay ve daha güvenli bir şekilde gerçekleştirme imkânı sunuyor.

Yenilenen internet bankacılığı ile kullanıcılar diledikleri yerden bilgisayar, laptop, tablet veya telefonlarından; hali hazırda sunulan para transferlerinden yatırım işlemlerine, döviz alım-satımından dijital teminat mektubu başvurularına kadar birçok işlemi, artık daha pratik bir deneyimle 7 gün 24 saat kesintisiz olarak gerçekleştirebiliyor.

7/24 Daha Pratik ve Hızlı Para Transferi

Yurtiçi ve yurtdışı para transferleri, yenilenen arayüz ve iyileştirilen işlem altyapısı sayesinde artık çok daha hızlı ve kullanıcı dostu bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Kullanıcılar işlemlerini her zamankinden daha kolay ve zahmetsiz bir şekilde tamamlayabiliyor.

Yatırım İşlemleri Daha Akıcı Bir Deneyimle

Hisse senedi alım-satım işlemleri, geliştirilen platform ile daha hızlı ve akıcı hale getirildi. Kullanıcılar yatırımlarını kolaylıkla yönetebilirken, piyasaları anlık olarak daha rahat takip edebiliyor.

Döviz ve Kıymetli Maden İşlemlerinde Geliştirilmiş Kullanım Kolaylığı

Döviz, altın ve gümüş alım-satım işlemleri, yenilenen yapı sayesinde tek platform üzerinden daha hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Geliştirilmiş ekranlar ve işlem hızları, kullanıcı deneyimini ileriye taşıyor.

“Para Talep Et” Özelliği ile Daha Kolay İşlem Akışı

West Notifier da mevcut olan “Para Talep Et” özelliği, yenilenen arayüz ile birlikte daha pratik bir kullanım sunuyor. Kullanıcılar ödeme taleplerini artık çok daha hızlı ve kolay bir şekilde iletebiliyor.

Dijital Teminat Mektubu Süreçleri Daha Verimli

Ticari müşterilere sunulan dijital teminat mektubu başvuruları, geliştirilen altyapı sayesinde artık çok daha hızlı ve kolay bir şekilde tamamlanabiliyor. Şubeye gitmeye gerek kalmadan tüm süreç online olarak daha verimli bir deneyimle yürütülebiliyor.

Creditwest Bank, tamamiyle yenilenen internet bankacılığı platformu ile mevcut hizmetlerini daha kullanıcı dostu, erişilebilir, dinamik ve modern bir yapıya kavuşturmayı hedefliyor. Banka, teknolojik yatırımlarını sürdürerek müşteri deneyimini sürekli geliştirmeye devam edeceğini belirtiyor.