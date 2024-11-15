Dumlupınar Master Futbol Takımı özel maçlarına tam gaz devam ediyor. Son dönemde futbolcu sayısını artıran sarı kırmızılı takımda İbrahim Oztinen antrenörlük, Mehmet Kuloğlu ise yöneticilik görevini sürdürüyor. Sporcu sorumluluk görevini Hakan Keskin yaparken, Murat Sirhan, Enver Faris ve Zeki Taçsoy da disiplin kurulu olarak katkı koyuyor. Kulüp tarafından oluşturulan komitede Ziya Mertel ve Hasan Hasoğlan yer alıyor. Yakın zamanda özel bir turnuva organize etmeyi de planlayan Dumlupınar Master Futbol Takımı, önümüzdeki yıl yurtdışı turnuvalara katılım için hazırlıklara da başladı.